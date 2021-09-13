Врач рассказал, куда исчез грипп

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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии Игорь Гундаров назвал вакцинацию фактором исчезновения гриппа. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

"Количество заболевших гриппом у нас стало резко падать с 2000-х годов, после мощной кампании вакцинации. В результате он драматически исчез", – заявил эксперт.

При этом, считает специалист, между вирусом гриппа и коронавирусом установились "конкурентные" отношения, поэтому популяция того или иного вида в определенной местности снижает распространенность другого.

Как заявил Гундаров, коронавирус пришел на место исчезающего гриппа, что фактически повысило количество случаев острых респираторных заболеваний и смертности от них.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков предупредил россиян о вероятном появлении микст-инфекций коронавируса и гриппа. Защититься от подобной проблемы поможет вакцинация.

