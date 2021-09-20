В России выявили 19 744 случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никериче

За минувшие сутки в России подтвердили 19 744 новых случая коронавируса. В 7,4% из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 2 469 случаев, на Санкт-Петербург – 1 137, на Московскую область – 1 098, на Самарскую область – 512, на Свердловскую область – 506, на Воронежскую область – 493.

Всего в России зарегистрировано 7 294 672 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 778 человек, за весь период пандемии скончались 198 996 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 11 992 человека, за все время – 6 510 674.

В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для того, чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "Мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее случаи инфицирования данным штаммом коронавируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 не превышала 0,1%.