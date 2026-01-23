Форма поиска по сайту

23 января, 16:38

Город

На площадках проекта "Зима в Москве" сохранят праздничное оформление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Праздничное оформление сохранят на площадках проекта "Зима в Москве" до конца холодного сезона. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На Манежной площади можно найти город новогодних игрушек. Там есть ватные фигурки, произведенные в начале прошлого века, ярмарка с сувенирами, украшенная калачная, рождественская почта. В центре же представлена экспозиция с игрушками в виде человечков, которые танцуют вокруг елки.

У площади Революции создана атмосфера столицы конца XIX – начала XX века. Жители и гости города могут увидеть ярмарку, новогодний поезд, сказочные фотозоны, торговые шале с сувенирами.

Композиция у Большого театра выполнена по мотивам балета "Щелкунчик": фигурки героев стоят в лесу у рождественского дерева. Московский зоопарк украсили еловыми ветвями с новогодними шарами, а Российскую государственную библиотеку теперь обрамляют ели и кедры.

На Кузнецком Мосту появились механические игрушки с поездом и дирижаблем, а на Никольской улице расположился сказочный лес. Столешников переулок украшен как зефирное чудо.

В Камергерском переулке установили пряничные домики, на Тверской улице появились ели и горные сосны, а Новый Арбат превратился в новогоднюю галерею.

При этом свыше 90% конструкций используются повторно, они уже украшали город в прошлом сезоне. Также на улицах столицы разместили более 10 тысяч живых растений. Чтобы увидеть нарядный город, можно пройти по пешеходному маршруту в виде сердца, который проходит через центр Москвы и объединяет 14 значимых площадок.

Также до конца февраля продолжат работать праздничные ярмарки "Московских сезонов". Их можно найти как в центре города, так и в округах. Торговые площадки предлагают большой выбор товаров. Там можно купить подарки для близких и попробовать интересные блюда, сладости, а также горячие напитки.

Москвичам напомнили об ответственности за хищение украшений с городских елок

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

