23 января, 14:37

Город

Ярмарки на площадках "Московских сезонов" приглашают за покупками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Праздничные ярмарки "Московских сезонов" открыты для жителей и гостей города до конца февраля в рамках "Зимы в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Их можно найти как в центре города, так и в округах. Торговые площадки предлагают большой выбор товаров. Там можно купить подарки для близких и попробовать интересные блюда, сладости, а также горячие напитки.

Одна из самых популярных ярмарок находится на Манежной площади. Там представлены расписанные вручную сувениры, картины живописцев, композиции из растений в стеклянных колбах, предметы декора из дерева, керамики, фарфора, смолы, глины.

На площадке также можно попробовать утиную грудку с клюквенным соусом, запеченную на гриле голень индейки, крем-суп из чечевицы. Представлены и северные блюда: томленое мясо кабана, пельмени и колбаски с олениной, строганина, уха из стерляди. Среди напитков есть раф, таежный чай, хвойно-кедровый латте. Любителям сладкого придутся по вкусу оладьи из банана, а также праздничные вафли.

Пройдя от Манежной площади к площади Революции, можно найти торговые точки с изделиями из овечьей шерсти. Там продаются жилеты, носки, тапочки и многое другое. Отличным выбором для подарка станут свечи ручной работы.

Там же можно и перекусить. Блюда готовят на открытом огне. Представлены стейки, бараньи ребра, шашлык из курицы и свинины. В качестве десерта подают вензели с топпингами и московские сахарные плюшки.

В Столешниковом переулке особенно понравится сладкоежкам. Там они смогут попробовать яблоки в карамели, вафли, блины с яблоками и корицей, ванильные трубочки. Можно попробовать и напитки с апельсином и корицей, мятный какао, сбитень на сосновых шишках. Также там продаются съедобные подарки: пряники, варенье, печенье.

На Тверской площади можно найти вещи для украшения дома и создания уюта, в том числе изделия из керамики, фарфора, дерева, а также декоративные свечи. Кроме того, там есть коллекция традиционной ватной кузьминской игрушки: сказочные герои, животные, исторические фигуры, деревенские жители.

На площадке на Тверской площади представлены и разные блюда. Там есть стейк из индейки, томленый кролик в кармашке, салат с гранатом и хурмой. Из напитков можно выбрать какао, чай с брусникой. На ярмарке есть и вафли, а также мандариновый трайфл.

На окружных площадках тоже большой выбор товаров. На улице Хачатуряна есть предметы декора, игрушки и куклы ручной работы. На Городецкой улице очень красивые подушки. В проезде Серебрякова можно приобрести деревянные изделия.

На улице Перерве подают оладьи из картофеля. На площади Славы также много интересных картофельных блюд. В сквере у Гольяновского пруда предлагают стейк из лангустинов или тунца, приготовленный на гриле. Посетители площадки на Коптевском бульваре могут попробовать вафли-лолли.

Ранее на главной аллее Московского дворца пионеров на Воробьевых горах открылась рождественская ярмарка. Там представлена продукция педагогов центров дополнительного образования и студентов городских колледжей. Площадка доступна для посещения до 28 февраля.

Работа ярмарок и катков продолжится в рамках проекта "Зима в Москве"

