Собянин: проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Проект "Сделано в Москве" помог участникам нарастить выручку в прошлом году. Они смогли получить более 1,5 миллиарда рублей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По словам мэра столицы, такой показать оказался на 50% больше, чем в 2024 году, и стал возможен благодаря комплексной поддержке.

"Ключевым драйвером роста стали партнерские программы с ведущими маркетплейсами страны. Среди них – брендированные витрины и специальные промокампании", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник также обратил внимание на роль масштабных городских мероприятий. Например, павильоны "Сделано в Москве" в рамках проекта "Лето в Москве" посетили 1,5 миллиона человек, а в рамках "Зимы в Москве" открылась "Фабрика подарков" от столичных производителей.

Вместе с тем локальные бренды представили свою продукцию в фирменных магазинах "Сделано в Москве". В них побывали свыше 100 тысяч гостей.

В настоящее время проект объединяет более 7,5 тысячи столичных производителей. За год к проекту присоединились 1 тысяча брендов. Подать заявку на участие в программе можно на сайте.

Между тем в 5 магазинах "Сделано в Москве" можно получить скидку до 30% по промокоду. Акция доступна для гостей и жителей города до 28 февраля. Необходимо на кассе назвать промокод "Зима в Москве". После этого дешевле можно будет приобрести одежду, косметику, товары для детей, украшения, предметы декора.