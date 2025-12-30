Форма поиска по сайту

30 декабря, 15:33

Город

Товары социальных предпринимателей появились в павильонах "Сделано в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В арт-павильонах "Сделано в Москве" теперь можно найти товары 34 социальных предприятий, передал портал мэра и правительства столицы.

Предприниматели продвигают свою продукцию, созданную с заботой об окружающей среде, благодаря Фонду поддержки социальных проектов.

Например, в арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади представлена продукция бренда TimArt Toys с дидактическими материалами. Учителя и волонтеры проводят с ними уроки доброты для дошкольников и учеников младших классов. Такие игрушки и раскраски помогают ученикам научиться состраданию и узнать новое о людях с особенностями развития.

Также в павильонах "Фабрика подарков" и "Воздушный шар" есть книги издательства "Добрые сказки". Благодаря обучающим историям дети больше узнают о добрых делах и помощи окружающим, учатся заботиться об экологии. А бренд "НеКнижка" дает возможность не только почитать, но и потрогать объемные элементы.

Кроме того, в павильонах "Фабрика подарков", "Воздушный шар" и "Красный шар" представлены товары бренда "Васины игрушки". Эти игрушки созданы вручную из безопасных и экологичных материалов.

Ранее "Сделано в Москве" открыл вторую волну приема заявок для участия в проекте "Зима в Москве". Производители могут подать заявки с 25 декабря 2025 до 11 января 2026 года.

Для обеспечения ротации и вовлечения как можно большего количества брендов организуют дополнительные отборы. Такие меры позволяют обновлять ассортимент на полках и дают шанс новым участникам проекта представить свои товары.

