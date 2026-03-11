Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 10:29

Политика

Список девушек из Литвы и Украины с оценками обнаружен в файлах Эпштейна

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

В обнародованных материалах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашлись списки девушек из Литвы и Украины с комментариями, передала "Газета.ру" со ссылкой на документ.

Всего файлов 7, в каждом – подборка из 11 девушек. Большинству из них от 19 до 24 лет, у некоторых возраст не указан.

Среди девушек – гражданки Литвы, Украины, Австрии, Великобритании и России. Часть записей без указания страны. К каждому фото прилагается таблица: имя, возраст, кто порекомендовал, наличие европейской визы, ранг и личные комментарии.

Некоторым присвоены оценки. Например, девушке с пометкой "5 – внешность, 10 – отношение" дана характеристика, что она самая умная, ответственная и вежливая из тех, кого встречал автор.

Другая 22-летняя названа "очень милой", указано, что она из Киева, визы у нее нет, но как гражданка Украины может ездить по Европе без нее. Еще одной 22-летней поставили ранг 4 с пояснением: "Милая, но скучная". Девушке с таким же рейтингом рекомендована "доработка и упражнения". 27-летняя с рангом 4 выглядит старше, но милая и вежливая.

О 19-летней литовке с рейтингом 6 упомянуто, что у нее может быть анорексия, при этом она дружелюбна и приятна. Ее 20-летней соотечественнице присвоили ранг 6–7 и отметили необходимость доработки – накладные ногти и брови. При этом она названа фаворитом автора.

В одном из файлов есть фото украинки 21 года, находящейся в Париже. В комментарии говорится, что она хотела стать врачом, выглядит очень милой и может работать. Еще одна 21-летняя девушка из Литвы охарактеризована просто: "Очень красивая". Некоторые комментарии скрыты.

Финансист был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика