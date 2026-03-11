Список девушек из Литвы и Украины с оценками обнаружен в файлах Эпштейна

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

В обнародованных материалах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашлись списки девушек из Литвы и Украины с комментариями, передала "Газета.ру" со ссылкой на документ.

Всего файлов 7, в каждом – подборка из 11 девушек. Большинству из них от 19 до 24 лет, у некоторых возраст не указан.

Среди девушек – гражданки Литвы, Украины, Австрии, Великобритании и России. Часть записей без указания страны. К каждому фото прилагается таблица: имя, возраст, кто порекомендовал, наличие европейской визы, ранг и личные комментарии.

Некоторым присвоены оценки. Например, девушке с пометкой "5 – внешность, 10 – отношение" дана характеристика, что она самая умная, ответственная и вежливая из тех, кого встречал автор.

Другая 22-летняя названа "очень милой", указано, что она из Киева, визы у нее нет, но как гражданка Украины может ездить по Европе без нее. Еще одной 22-летней поставили ранг 4 с пояснением: "Милая, но скучная". Девушке с таким же рейтингом рекомендована "доработка и упражнения". 27-летняя с рангом 4 выглядит старше, но милая и вежливая.

О 19-летней литовке с рейтингом 6 упомянуто, что у нее может быть анорексия, при этом она дружелюбна и приятна. Ее 20-летней соотечественнице присвоили ранг 6–7 и отметили необходимость доработки – накладные ногти и брови. При этом она названа фаворитом автора.

В одном из файлов есть фото украинки 21 года, находящейся в Париже. В комментарии говорится, что она хотела стать врачом, выглядит очень милой и может работать. Еще одна 21-летняя девушка из Литвы охарактеризована просто: "Очень красивая". Некоторые комментарии скрыты.

Финансист был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.