11 марта, 10:44

Происшествия

ФСБ задержала агента Киева за подготовку подрыва авиатехники под Владимиром

Сотрудники ФСБ России задержали во Владимирской области мужчину, который готовил подрыв российской военной авиатехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Задержанным оказался местный житель. Как рассказали правоохранители, злоумышленник установил контакт с агентом службы безопасности Украины посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Он планировал совершить преступление по его указанию.

Для проведения разведки по заданию куратора мужчина не раз выезжал к аэродромам во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве. В свою очередь, сотрудник СБУ для осуществления подрыва организовал доставку БПЛА, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования в Московскую и Калужскую области.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников констатировал, что планируемые Украиной и ее иностранными кураторами теракты против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. С его слов, агентура зарубежного разведсообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств.

