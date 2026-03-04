Форма поиска по сайту

04 марта, 10:26

Происшествия

Житель Крыма задержан за шпионаж для военной разведки Киева

Фото: 123RF.соm/grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который подозревается в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

По версии спецслужб, россиянин самостоятельно вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины при помощи одного из мессенджеров, чтобы передавать данные о местах дислокации российских военных, техники и вооружений, а также о социально-политической обстановке в Крыму.

Кроме того, мужчина публиковал в Сети комментарии в поддержку Киева, призывал к терроризму и диверсиям против РФ, отрицательно высказывался против руководства, жителей Крыма и участников СВО.

"За последние две недели это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам", – указали в ФСБ.

В результате мужчину 1988 года рождения задержали в Бахчисарайском районе Крыма и возбудили против него уголовные дела по статьям 205.2 и 275 УК РФ ("Публичные призывы к террористической деятельности" и "Государственная измена в форме шпионажа"). Российские спецслужбы продолжают устанавливать все обстоятельства его деятельности и выявляют лиц, которые помогали ему.

Ранее силовики задержали 48-летнего жителя Хабаровского края, который также подозревается в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, житель города Бикина связался с представителем запрещенного в РФ военизированного объединения, которое действует в интересах ГУР МО Украины. Он передавал Киеву сведения о военных в зоне СВО и расположении воинских частей в городе.

