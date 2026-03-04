Форма поиска по сайту

04 марта, 14:57

Происшествия
Yonhap: В Южной Корее признали психопаткой красивую серийную убийцу

В Южной Корее признали психопаткой красивую серийную убийцу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/h_svms

В Южной Корее 21-летняя девушка по фамилии Ким, арестованная по подозрению в убийстве двух мужчин, признана психопаткой по итогам специальной диагностики. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным полиции, Ким с середины декабря 2025 по начало февраля 2026 года приглашала мужчин в мотель в сеульском районе Канбук и подсыпала в их напитки препараты группы бензодиазепинов (транквилизаторы. – Прим. ред.). Двое пострадавших скончались.

Следствие также установило, что в конце января девушка пыталась аналогичным способом отравить еще одного мужчину, однако он остался жив.

Полицейское управление Сеула в районе Канбук 4 марта сообщило, что по результатам тестирования на психопатию (PCL-R) Ким набрала более 25 баллов, что превышает пороговое значение.

Женщина отрицала умысел на убийство, заявляя, что не знала о возможных смертельных последствиях. Однако следствие установило, что перед преступлениями она искала в чат-боте ChatGPT информацию о смешивании снотворного с алкоголем и возможных рисках. Кроме того, после первого случая, когда потерпевший пришел в сознание, подозреваемая увеличила дозировку препарата.

19 февраля полиция передала дело в прокуратуру, придя к выводу о наличии умысла на убийство. Расследование на данный момент продолжается, ведется проверка версии о причастности Ким к другим эпизодам, в том числе к случаям, когда еще двое мужчин теряли сознание после употребления переданных ею напитков.

Ранее в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в приготовлении убийства мужа. Было установлено, что в декабре 2024 года она обратилась к детективам с просьбой собрать информацию из открытых источников о своем супруге. В беседе с агентом она призналась, что находится в процессе развода и ищет потенциального убийцу мужа.

В рамках оперативного эксперимента сотрудник агентства встретился с обвиняемой и согласился совершить убийство за 5 миллионов рублей, а сам сообщил обо всем в полицию. Получив аванс в размере миллиона рублей, он сказал женщине, что якобы убил ее мужа. Позже женщину задержали и возбудили уголовное дело.

