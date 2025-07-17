В Екатеринбурге женщина наняла киллера для убийства бывшего мужа

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жительницу Екатеринбурга обвинили в попытке заказать убийство бывшего мужа из-за разногласий о ребенке, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Александра Шульгу.

По данным следствия, женщина нашла предполагаемого исполнителя и предложила около 300 тысяч рублей за смерть экс-супруга. Якобы согласившись на дело, мужчина получил от обвиняемой деньги и информацию о бывшем муже.

Она отправила его дату рождения, рост, место жительства, марку и цвет автомобиля, черты характера, стиль одежды и адрес школы, куда ходит их общий ребенок, отметили правоохранители. Обвиняемая поделилась с "киллером" информацией, чтобы он мог скрытно следить за мужчиной.

Женщина отметила, что из-за впечатлительного характера ей не понадобятся фотографии мертвого экс-мужа для доказательства убийства. Ее устроил бы тот факт, что он не придет к школе, где учится их общий сын, заявил Шульга. Мужчина приходил туда каждый понедельник.

Вместо выполнения заказа "киллер" связался с бывшим мужем и рассказал ему о произошедшем. Мужчина обратился в полицию, сообщил представитель СК.

Заявление о планируемом преступлении попало в городской отдел полиции №1, рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Сотрудники из отдела по борьбе с организованной преступностью помогли разоблачить обвиняемую и собрать дополнительную информацию касательно произошедшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело против женщины об организации приготовления к убийству по найму. Вскоре его направят в суд, заявил Шульга.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина выжил после атаки киллеров. По данным следствия, злоумышленники выстрелили жертве в голову, потом закопали ее в неглубокой могиле и скрылись с места преступления. Мужчина самостоятельно выбрался из-под земли и дошел до ближайшей заправки. Австралийца забрали в больницу, где вытащили пулю из мозга во время операции.