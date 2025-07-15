ТАСС: один из обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак был восьмиклассником

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один из фигурантов дела о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак на момент задержания еще учился в школе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Согласно документам, подросток, проходящий фигурантом по указанному уголовному делу, учился в восьмом классе школы, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее уже сообщалось, что в деле о подготовке покушения на Симоньян и Собчак появились трое новых фигурантов. При этом все они – несовершеннолетние. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий.

ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак в 2023 году. Уточнялось, что члены неонацистской группировки проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

По версии правоохранителей, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего по делу проходили восемь человек.