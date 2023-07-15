ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", – отмечается в сообщении.

По данным спецслужбы, в пятницу, 14 июля, на территории Москвы и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Специалисты изъяли у задержанных автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу. Кроме того, сотрудниками спецслужбы были изъяты средства связи и компьютеры с данными, которые подтверждали преступные намерения членов группировки "Параграф-88".

"СК в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", – заявили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ РФ удалось предотвратить совершение теракта на энергетическом объекте Сахалина, был задержан сторонник украинских националистов. В ходе произошедшего был задержан мужчина 1980 года рождения, который является сторонником украинского неонацизма.

Следственное подразделение УФСБ возбудило несколько уголовных дел в отношении злоумышленника, ему вменяют статью о приготовлении к теракту и статью о госизмене.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае