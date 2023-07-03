ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма

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Федеральная служба безопасности РФ предотвратила попытку подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова украинским диверсантом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики", – говорится в уведомлении.

В ФСБ добавили, что преступника удалось задержать при попытке изъять взрывное устройство из тайника. Как уточнили в ведомстве, диверсантом оказался гражданин России 1988 года рождения. Российские спецслужбы выяснили, что его завербовали сотрудники СБУ. Позже мужчину подготовили на территории Украины к диверсиям в РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Ранее ФСБ задержала украинских диверсантов в Мелитополе. По данным ведомства, они готовили теракт против властей города. Как отметили в ФСБ, к вербовке агентов причастно Главное управление разведки министерства обороны Украины. Диверсанты находились на территории РФ с целью организации терактов в Запорожской области.

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