ФСБ задержала в Мелитополе планировавших покушение на представителей властей диверсантов

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ФСБ России задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили покушение на представителей органов власти Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону.

"В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные Главным управлением разведки министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области", – поделились в ФСБ.

Ранее силовики задержали в Саранске женщину, которую обвинили в государственной измене в интересах украинской службы безопасности. По информации ФСБ, она является уроженкой Украины. Женщина собирала данные о силовиках, а также объектах военного и энергетического комплексов региона.

Всю информацию она пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ, считают в ведомстве. Свою вину задержанная признала.

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