Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Басманный районный суд Москвы продлил арест Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, до 6 октября. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия <...> удовлетворить и продлить ему (Пермякову. – Прим. ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 октября", – сказала судья, зачитывая решение.

Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. В тот момент вместе с ним в машине находился его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин.

Шубин в результате взрыва погиб. А сам Прилепин получил травмы, ему потребовалось несколько операций. Как утверждает писатель, он пережил минимум четыре хирургических вмешательства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя. Позже удалось задержать подозреваемого – им оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.



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