Следствие пока не установило заказчиков покушения на Прилепина

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Следствие еще не установило заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом заявил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому в покушении Александру Пермякову.

Также, по словам следователя, не в полной мере установлено орудие покушения. В связи с этим он попросил судью провести закрытый процесс.

"Проведение открытого процесса раскроет личные данные оперативников, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия по делу", – цитирует его ТАСС.

Судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство и закрыла процесс.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. На пассажирском месте находился Шубин. В результате взрыва машины он скончался.

Сам Прилепин был травмирован, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. После врачам пришлось сделать еще два оперативных вмешательства.

20 мая пресс-служба писателя заявила, что состояние Прилепина позволяет приступить к первому этапу реабилитации. Через неделю он сообщил, что пережил минимум четыре сложнейшие операции.

Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина