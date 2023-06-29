16:36Происшествия
Следствие пока не установило заказчиков покушения на Прилепина
Фото: depositphotos/irinabal18
Следствие еще не установило заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом заявил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому в покушении Александру Пермякову.
Также, по словам следователя, не в полной мере установлено орудие покушения. В связи с этим он попросил судью провести закрытый процесс.
"Проведение открытого процесса раскроет личные данные оперативников, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия по делу", – цитирует его ТАСС.
Судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство и закрыла процесс.
Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван. На пассажирском месте находился Шубин. В результате взрыва машины он скончался.
Сам Прилепин был травмирован, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. После врачам пришлось сделать еще два оперативных вмешательства.
20 мая пресс-служба писателя заявила, что состояние Прилепина позволяет приступить к первому этапу реабилитации. Через неделю он сообщил, что пережил минимум четыре сложнейшие операции.
Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина
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