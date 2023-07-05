ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

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Сотрудникам ФСБ РФ удалось предотвратить совершение теракта на энергетическом объекте Сахалина, был задержан сторонник украинских националистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате", – сказали в ЦОС.

Отмечается, что в ходе произошедшего был задержан мужчина 1980 года рождения, который является сторонником украинского неонацизма.

Сотрудники ведомства изъяли по адресу проживания задержанного компоненты, из которых он изготавливал взрывное устройство, средства связи с инструкциями по изготовлению бомб, а также контент террористического и экстремистского содержания. Была найдена переписка с одной из террористических организаций, которая находится на Украине.

Следственное подразделение УФСБ возбудило несколько уголовных дел в отношении злоумышленника, ему вменяют статью о приготовлении к теракту и статью о госизмене. Мужчина арестован, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, резюмировали в ЦОС.

Ранее ФСБ задержала гражданина России 1988 года рождения, который пытался совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. В ведомстве установили, что его завербовали сотрудники СБУ.

В задачи диверсанта входило осуществление теракта посредством подрыва автомобиля главы Крыма. Злоумышленника задержали при изъятии взрывного устройства из тайника.

Позже задержанный признался, что готовил теракт. Он рассказал, что его завербовал куратор украинских спецслужб, после чего он обучился подрывному делу, маскировке, нанесению грима, а также тренировался уходить от преследования.

Мужчина объяснил, что ждал, когда украинские спецслужбы отправят ему адрес машины, которую нужно заминировать. Затем он должен был поставить заминированный автомобиль на улицу Севастопольскую. Как только кортеж Аксенова появился бы рядом с машиной, диверсант планировал запустить детонацию.



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