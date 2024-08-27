РИА Новости: трое фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак частично признали вину

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак частично признали вину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

Согласно документам, пятерым арестованным предъявили обвинения в хулиганстве, трое из них признали свою вину частично.

ФСБ РФ предотвратила убийства Симоньян и Собчак 14 июля. По данным спецслужб, покушения планировала группировка "Параграф-88". Они работали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Следственный комитет уже завершил расследование дела. 20 июля Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта по делу о подготовке покушений на Симоньян и Собчак. До этого суд арестовал на два месяца семерых подозреваемых в покушении на журналисток.

Таким образом, под стражей по делу находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления и двое совершеннолетних лиц. Статья, по которой расследуют дело, предусматривает лишение свободы на срок от семи лет.

