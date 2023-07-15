Собчак отреагировала на новость о попытке ее убийства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ксения Собчак отреагировала на информацию о попытке покушения на ее жизнь. В своем телеграм-канале журналистка поблагодарила правоохранительные органы за работу.

"Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. <...> Хочу в очередной раз сказать, что любой террор – зло, без всяких "но", – написала она.

Также случившееся прокомментировала и главред RT Маргарита Симоньян. Она напомнила, что это уже второе покушение на нее за год, поэтому она привыкла жить с ощущением "зайца в поле".

"Есть вещи страшнее смерти: позор страшнее смерти, предательство страшнее смерти, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти. Я желаю вот этим ребятам <...> это понять", – добавила журналистка.

Она также выразила надежду на то, что у организаторов покушение останется в жизни время, чтобы загладить вину, начать жить по-другому.

Ранее 15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак. Членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток, задержали на территории Москвы и Рязанской области.

В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по заданиям СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.



ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак