СК РФ требует арестовать подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

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Следственный комитет Российской Федерации требует арестовать шестерых членов националистических организаций, подозреваемых в покушении главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, где рассматривается соответствующее ходатайство следствия.

"В суд поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Балашову, Егору Савельеву, а также Новику, Захарову, Гусеву и Емельянову, ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян", – заявили в суде.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак. Членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток, задержали на территории Москвы и Рязанской области.

В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Немногим позже 18-летний житель Москвы, лидер неонацистской группировки "Параграф-88" Михаил Балашов рассказал о планировании убийств Симоньян и Собчак.

По его словам, он проводил разведку по месту жительства Симоньян, а затем списался с куратором, который должен был Балашову оставить оружие для покушения. Когда лидер группировки "Параграф-88" пришел на место, где лежал автомат и все необходимое, его задержали сотрудники ФСБ.