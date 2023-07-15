Лидер группировки "Параграф-88" рассказал о планах убийств Симоньян и Собчак

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18-летний житель Москвы, лидер неонацистской группировки "Параграф-88" Михаил Балашов рассказал о планировании убийств главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

"Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы, после – совершить заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак", – сказал Балашов.

По словам организатора группировки, в "Параграф-88" входят несовершеннолетние лица. Сначала члены группировки нападали на граждан неславянской внешности. После этих акций с Балашовым связались сотрудники спецслужбы Украины, которые предложили убить Симоньян и Собчак за вознаграждение.

Балашов уточнил, что он проводил разведку по месту жительства Симоньян, а затем списался с куратором, который должен был Балашову оставить оружие для покушения. Когда лидер группировки "Параграф-88" пришел на место, где лежал автомат и все необходимое, его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак.

По данным спецслужбы, в пятницу, 14 июля, на территории Москвы и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.