17:55Происшествия
Неонацисты получили 20 тыс руб за разведку при подготовке убийства Симоньян и Собчак
"Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с украинскими СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. – Прим. ред.) Будановым. После чего получили задание на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак", – заявил один из задержанный.
По его словам, за разведку местности члены группировки получили 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ФБС предотвратила убийства Симоньян и Собчак. Участников группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток, сотрудники спецслужбы задержали на территории Москвы и Рязанской области.
В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
Позже 18-летний москвич, лидер неонацистской группировки "Параграф-88" Михаил Балашов рассказал о планировании убийств Симоньян и Собчак.
По его словам, он проводил разведку по месту жительства Симоньян, а затем списался с куратором, который должен был Балашову оставить оружие для покушения. Когда лидер группировки "Параграф-88" пришел на место, где лежал автомат и все необходимое, его задержали сотрудники ФСБ.
В свою очередь, СК РФ потребовал арестовать шестерых членов националистических организаций, планирующих убийства журналисток.
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