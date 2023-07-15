Неонацисты получили 20 тыс руб за разведку при подготовке убийства Симоньян и Собчак

Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации опубликовала видео задержания и опроса неонацистов, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовили покушение на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и на журналистку Ксению Собчак.

"Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с украинскими СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины. – Прим. ред.) Будановым. После чего получили задание на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак", – заявил один из задержанный.

По его словам, за разведку местности члены группировки получили 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФБС предотвратила убийства Симоньян и Собчак. Участников группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток, сотрудники спецслужбы задержали на территории Москвы и Рязанской области.

В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по задания СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Позже 18-летний москвич, лидер неонацистской группировки "Параграф-88" Михаил Балашов рассказал о планировании убийств Симоньян и Собчак.

По его словам, он проводил разведку по месту жительства Симоньян, а затем списался с куратором, который должен был Балашову оставить оружие для покушения. Когда лидер группировки "Параграф-88" пришел на место, где лежал автомат и все необходимое, его задержали сотрудники ФСБ.

В свою очередь, СК РФ потребовал арестовать шестерых членов националистических организаций, планирующих убийства журналисток.