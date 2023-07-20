Суд арестовал восьмого фигуранта по делу о покушении на Симоньян и Собчак

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Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта по делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и на журналистку Ксению Собчак. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал собеседник агентства.

Таким образом, под стражей по делу находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления и двое совершеннолетних лиц. Статья, по которой расследуют дело, предусматривает лишение свободы на срок от семи лет.

14 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила убийства Симоньян и Собчак. По данным спецслужб, покушения планировала группировка "Параграф-88". Они работали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Вечером 15 июля Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналисток. Они проведут под стражей два месяца.



Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак