Собчак усилит меры своей безопасности после покушения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ксения Собчак серьезно отнеслась к информации о покушении на свою жизнь и намерена усилить меры своей безопасности. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

"Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры", – сказала журналистка.

Ранее 15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила убийства Ксении Собчак и главреда RT Маргариты Симоньян. Покушения планировала группировка "Параграф-88".

В ФСБ выяснили, что задержанные работали по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Вечером 15 июля Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналисток. Они проведут под стражей два месяца.



ФСБ заявила о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак