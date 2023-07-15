Суд в Москве арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Басманный суд Москвы 15 июля арестовал семерых подозреваемых в покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и на журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023", – заявили в суде.

Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян", – заявили в суде.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила убийства Симоньян и Собчак. Участников группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток, сотрудники спецслужбы задержали на территории Москвы и Рязанской области. За каждое убийство журналисток СБУ обещала вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Позже организатор группировки Михаил Балашов рассказал, что его задержали в момент, когда он пришел на место, где находилось оружие и все необходимое для совершения убийств.

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак