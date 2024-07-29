Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении на нее

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за расследование дела участников террористической группировки "Параграф-88", готовивших покушение на нее по заданию СБУ.

"Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи", – цитирует журналистку RT.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила убийства главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак 14 июля. По данным спецслужб, покушения планировала группировка "Параграф-88". Они работали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

Следственный комитет уже завершил расследование дела. 20 июля Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта по делу о подготовке покушений на Симоньян и Собчак. До этого суд арестовал на два месяца семерых подозреваемых в покушении на журналисток.

Таким образом, под стражей по делу находятся пять несовершеннолетних, один несовершеннолетний на момент совершения преступления и двое совершеннолетних лиц. Статья, по которой расследуют дело, предусматривает лишение свободы на срок от семи лет.

