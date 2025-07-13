ТАСС: в деле о покушении на Симоньян и Собчак появились еще три фигуранта

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев, Александр Авилов

В деле о подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились еще трое новых фигурантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что все они – несовершеннолетние. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом другим фигурантам дела до этого продлили меру пресечения – до 14 октября 2025 года.

ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак в 2023 году. Уточнялось, что члены неонацистской группировки проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

По версии правоохранителей, обвиняемые действовали по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего по делу проходили восемь человек.

