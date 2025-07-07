Захар Прилепин заявил, что выжил при покушении из-за ошибки преступника

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Писатель и политический деятель Захар Прилепин рассказал, что выжил при покушении из-за ошибки преступника – он слишком глубокого закопал мину. Слова из фрагмента фильма "Мастерской новых медиа" передает ТАСС.

Как указал Прилепин, мина, которую использовал злоумышленник, была дистанционного действия и закапывается неглубоко. Однако преступник, опасаясь, что мину обнаружат, закопал ее глубже. Это позволило первой силе взрыва уйти в землю.

"Это я так предполагаю. Просто я же пытаюсь какое-то рациональное найти объяснение", – подчеркнул Прилепин.

Покушение на писателя было совершено в мае 2023 года. Автомобиль, в котором находились Прилепин и сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был подорван. Последний скончался.

По делу о покушении на убийство писателя был задержан и осужден на пожизненный срок завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) Александр Пермяков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На суде он полностью признал свою вину.