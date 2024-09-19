Обвиняемый в покушении на Прилепина заявил, что СБУ обещала ему 20 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Александр Пермяков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Обвиняемый в покушении на убийство писателя Захара Прилепина Александр Пермяков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна была заплатить ему за совершение преступления 20 тысяч долларов. Его слова передает РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.

При этом, как он утверждает, СБУ пообещала выслать вознаграждение только после его возвращения на Украину.

В начале мая прошлого года в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, внутри которого был Прилепин. Вместе с ним в авто сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб.

Основным фигурантом дела стал Пермяков, которого удалось задержать и арестовать. Оказалось, что мужчина прошел на Украине диверсионную подготовку после вербовки в 2018 году. После этого он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным. Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя.



После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

