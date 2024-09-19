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19 сентября, 14:02

Происшествия

Обвиняемый в покушении на Прилепина заявил, что планировал застрелить писателя в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Александр Пермяков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Писателя Захара Прилепина планировалось застрелить еще в Москве, говорится в материалах дела, оглашенных адвокатом во Втором западном окружном военном суде.

"Ликвидировать Прилепина необходимо по возможности в городе Москве путем выстрела в затылок", – цитирует РИА Новости материалы уголовного дела.

Такая команда, уточняют журналисты, поступила обвиняемому в покушении Александру Пермякову (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) от куратора, сотрудника СБУ по фамилии Семенов. Для этого ему нужно было купить железнодорожные билеты из Нижегородской области в столицу.

Затем Семенов прислал обвиняемому информацию о местонахождении оружия и взрывчатки, а также дату проведения презентации книг Прилепина. Однако осуществить этот план не удалось.

"Пристрелить Прилепина не получится, потому что передвигался с охраной", – уточнил Пермяков.

Автомобиль, в салоне которого был писатель, взорвался 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. Также внутри авто находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, который скончался. Главным фигурантом дела стал Пермяков, которого удалось задержать и заключить под стражу.

Выяснилось, что мужчина прошел на Украине диверсионную подготовку после вербовки в 2018 году. Пермяков прибыл в страну по украинскому паспорту и установил наблюдение за Прилепиным. Другие соучастники преступления, дали ему казахстанские документы и предоставили информацию о тайнике с боеприпасами. В итоге обвиняемый установил взрывные устройства по маршруту следования писателя.

После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

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