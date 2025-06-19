Писатель Прилепин может возглавить театр патриотической драматургии

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Писатель Захар Прилепин может возглавить создаваемый в России театр современной патриотической драматургии, заявила в интервью ТАСС министр культуры Ольга Любимова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем стараться помочь Захару (Прилепину. – Прим. ред.) и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним", – отметила глава Минкультуры России.

По ее словам, крайне важно, чтобы решения о том, кто возглавит новый театр и кто войдет в его труппу, принимались деятелями искусств, а не чиновниками.

Владимир Путин поручил к 30 ноября создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Создание учреждения поручено столичному правительству совместно с Минкультуры России, Советом при президенте по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России".

Ответственными за исполнение данной задачи назначены Сергей Собянин, Любимова и помощник президента Владимир Мединский.