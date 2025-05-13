Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Большой и Мариинский театры являются мощными символами России и гордостью страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с членами попечительских советов театров.

"Без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. И нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития", – отметил президент.

В ходе встречи глава государства также отметил вклад театров в поддержку молодых музыкантов, художников и артистов. По словам российского лидера, такое участие в том числе помогает им созидательно включаться в общественную жизнь страны, что созвучно с "традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры".

Путин напомнил, что русская культура всегда обращена к человеку и народу в целом. Она также является основой для развития и консолидации общества.

Ранее российский лидер поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Сделать это необходимо к 30 ноября. Создание было поручено столичному правительству совместно с Минкультуры, Советом при президенте по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России".

Кроме того, Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев страны до 2030 года.