В России появится список мультфильмов и книг для семейного досуга

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Минпросвещения РФ готовит перечень кинокартин, мультфильмов и книг для семейного времяпрепровождения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах", – цитирует его ТАСС.

Разработкой списка занимается центр "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете. Вместе с тем при Минпросвещения было проведено более 30 встреч с экспертами для завершения подготовки перечня.

В свою очередь, Минкультуры России готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией. Они помогут решить проблему пиратства на рынке.

Между тем сказка "Царевна-Лягушка" две недели подряд возглавляла российский кинопрокат и прокат стран СНГ. С 13 по 16 марта фильм заработал 121 миллион рублей. На втором месте по сборам находится мюзикл "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли. Картина собрала 104,2 миллиона рублей.

Тем временем третью строчку в рейтинге сохранил детектив "Красный шелк" с Милошем Биковичем. Лента в минувшие выходные заработала 55,8 миллиона рублей.

