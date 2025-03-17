Сказка "Царевна-Лягушка" вторую неделю подряд возглавила прокат в России и СНГ

Фото: кадр из фильма "Царевна-лягушка"; режиссер – Александр Амиров; производство – "Наше кино"; КиноФирма

Сказка "Царевна-Лягушка" вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат в России и странах СНГ. Как сообщает aif.ru, с 13 по 16 марта фильм заработал 121 миллион рублей.

На втором месте по сборам находится мюзикл "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли. Картина собрала 104,2 миллиона рублей.

Третью строчку в рейтинге сохранил детектив "Красный шелк" с Милошем Биковичем. Лента в минувшие выходные заработала 55,8 миллиона рублей.

В пятерке оказались также мультфильм "Зверопоиск" и спортивная драма "Роднина" – у них 53,4 и 51,9 миллиона рублей соответственно.

С 27 февраля по 2 марта картина "Пророк. История Александра Пушкина" собрала в кинопрокате 168,5 миллиона рублей. Создатели назвали его масштабным фильмом о великом поэте, "которого знают все и не знает никто". Роль знаменитого русского писателя сыграл Юра Борисов. В роли Натальи Гончаровой снялась Алена Долголенко, Константина Данзаса сыграл Роман Васильев, Ивана Пущина – Илья Виногорский.

В конце января 2025-го кассовые сборы фильма "Домовенок Кузя" в российском прокате превысили 1 миллиард рублей. Они составили 1 000 427 585 рублей.