Кассовые сборы фильма "Домовенок Кузя" в РФ превысили 1 млрд руб

Фото: кадр из фильма "Домовенок Кузя"; режиссер – Виктор Лакисов; производство – К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян

Кассовые сборы фильма "Домовенок Кузя" в российском прокате превысили один миллиард рублей. Об этом сообщает Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино на сайте.

Сборы кинокартины составили 1 000 427 585 рублей.

В "Домовенке Кузе" голос главному герою подарил актер Сергей Бурунов, а юморист Гарик Харламов озвучил Нафаню. Персонажи были созданы с использованием компьютерной графики.

Также в фильме приняли участие артисты София Петрова, Марк Богатырев, Алика Смехова, Женя Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов.

Кроме того, такой же отметки с начала года достигли фильмы "Финист. Первый богатырь", "Волшебник Изумрудного города", "Елки-11".

Ранее один миллиард долларов собрал сиквел мультфильма "Моана" от аниматоров кинокомпании Disney. Проект Disney смог заработать в США 442 миллиона долларов, а в международном прокате получил 567 миллионов долларов. Для компании сиквел "Моаны" стал третьим миллиардером по кассовым сборам после "Головоломки-2" и "Дэдпула против Росомахи".