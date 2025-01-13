Сборы фильма "Муфаса: Король Лев" превысили 500 млн долларов

Фото: кадр из мультфильма "Мусафа: Король Лев"; режиссер – Барри Дженкинс; производство – Walt Disney Pictures

Кассовые сборы фильма "Муфаса: Король Лев" составили более 500 миллионов долларов, передает Variety.

В США кинокартина Барри Дженкинса собрала 188,7 миллиона долларов, а международные территории принесли 350,9 миллиона. Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. При этом в России приквел "Короля Льва" выходил в формате "предсеансового обслуживания".

Сюжет фильма рассказывает зрителям о детстве Муфасы и его брата Шрама. Роли озвучили Аарон Пьер, Келвин Харрисон младший, Мадс Миккельсен, Сет Роген, Билли Айкнер и другие.

Между тем Disney приступила к разработке фильма по мотивам "Рапунцель: Запутанная история", выпущенного в 2010 году. Режиссером фильма станет Майкл Грэйси, который ранее работал над мюзиклом "Величайший шоумен" (2017). Предварительно, сценарием займется Дженн Робинсон, которая уже работала над фильмом "Тор: Любовь и гром" (2022) и перезапуском "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

Кроме того, в 2025 году в прокат выйдет ремейк мультфильма Disney "Лило и Стич". Тизер фильма показали в ноябре 2024 года. Сюжет почти полностью повторит оригинальный мультфильм.

