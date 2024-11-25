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25 ноября, 21:20

Культура

Вышел тизер фильма "Лило и Стич"

Видео: youtube.com/Disney

Кинокомпания Disney выпустила тизер фильма "Лило и Стич", ремейка мультфильма 2002 года. Видео опубликовано на YouTube-канале Disney.

Сюжет почти полностью повторит оригинальный мультфильм. Роль Лило сыграет Майя Кеалоха, а ее старшую сестру Нани – Сидни Агудонг. Аниматор Крис Сандерс, который придумал Стича, сыграл его 22 года назад и срежиссировал мультфильм, снова повторит эту роль. Также в проекте примут участие Зак Галифианакис и Билли Магнуссен.

Режиссером "Лило и Стич" стал Дин Флейшер-Кэмп. Премьера ожидается 23 мая 2025 года.

Ранее студия Pixar представила трейлер мультфильма "Студии сновидений" – спин-оффа "Головоломки". Новый мультфильм захватит промежуток между первой и второй частями ленты и расскажет о студии в голове Райли, которая снимает для нее сны. Премьера состоится 11 декабря, первый сезон будет состоять из четырех эпизодов.

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