Deadline: Lucasfilm планирует снять новую трилогию "Звездных войн"

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Американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию фильмов по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

Разработкой новых фильмов будет заниматься сценарист Саймон Кинберг. Он напишет сценарий трилогии и спродюсирует ее совместно с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Пока остается неясным, о чем будет сюжет предстоящих фильмов. Они могут либо продолжить сюжетную линию о Скайуокерах, либо начать новую историю, которая будет соседствовать с последними проектами студии по "Звездным войнам".

Lucasfilm и Disney отказались как-либо комментировать эту информацию.

Отмечается, что Кинберг уже сотрудничал с Lucasfilm, принимая участие в создании мультсериала "Звездные войны: Повстанцы". Он также был консультантом по фильму "Звездные войны: Пробуждение Силы" (2015) режиссера Джей Джей Абрамса.

Помимо этого, сценарист активно участвовал в развитии и продвижении других франшиз и фильмов. На его счету работа над картинами "Логан" (2017) Джеймса Мэнголда, "Марсианин" (2015) Ридли Скотта, "Дэдпул и Росомаха" (2024) Шона Леви, франшизой "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу и многими другими проектами.

В начале ноября был выпущен первый трейлер нового сериала во вселенной "Звездных войн" – "Звездные войны: Опорная команда" с Джудом Лоу в главной роли. События сериала развернутся в тот же период, что и "Мандалорец", после шестого эпизода оригинальной франшизы. Четверо детей будут искать путь на свою родную планету.

Шотландский актер Юэн МакГрегор, известный по роли Оби-Вана Кеноби в "Звездных войнах", получил в сентябре именную "звезду" на "Аллее славы" в Голливуде. По данным СМИ, табличка МакГрегора расположена в нескольких шагах от "звезды" Кэрри Фишер, покойной исполнительницы роли принцессы Леи.