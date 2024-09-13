People: актер Юэн МакГрегор получил "звезду" на голливудской "Аллее славы"

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Шотландский актер Юэн МакГрегор, известный по фильмам "На игле", "Мулен Руж" и трилогии приквелов "Звездных войн", получил именную "звезду" на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщает People.

По данным СМИ, табличка МакГрегора расположена в нескольких шагах от "звезды" Кэрри Фишер, покойной исполнительницы роли принцессы Леи в "Звездных войнах". Актер признался, что был влюблен в Фишер в детстве. Она, рассказал он, заставляла его плакать от смеха, была "невероятно смешной".

"Я очень скучаю по ней, я всегда забываю, что ее нет с нами. В любом случае то, что мы будем здесь рядом, очень мило", – добавил МакГрегор.

На церемонии был и другой коллега актера по "Звездным войнам" – Хейден Кристенсен. Он отметил, что исполнитель роли Оби-Вана Кеноби очаровал его с первого дня знакомства. Кроме того, поддержать МакГрегора пришли режиссер Майк Миллс, продюсер Джерри Брукхаймер, актер Дастин Миллиган и супруга Мэри Элизабет Уинстед вместе с детьми.

Ранее персональную "звезду" на голливудской "Аллее славы" получил режиссер Тим Бертон. Поддержать его пришли коллеги-актеры Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни ДеВито и Моника Белуччи.

Также именная "звезда" на "Аллее славы" появилась у американского актера Джеффа Голдблюма, известного по ролям в серии фильмов "Парк Юрского периода" и "День независимости".