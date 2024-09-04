Тим Бертон получил "звезду" на Голливудской "Аллее славы"

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Режиссер Тим Бертон получил персональную "звезду" на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает NBC.

Поддержать режиссера пришли его коллеги-актеры Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни ДеВито и Моника Белуччи.

Свою карьеру режиссер начал в 1985 году. Он снял такие фильмы, как "Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд", "Сонная лощина".

В декабре 2023 года Бертон заявил о завершении съемок второй части фильма "Битлджус". Пост об этом появился в его соцсетях. Кинодеятель поблагодарил команду за совместную работу.

Фильм выйдет в мировой прокат 5 сентября 2024 года. Роли в нем исполнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Кэтрин О’Хара, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и другие актеры.