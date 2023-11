Николас Холт сыграет Лекса Лютора в фильме "Супермен: Наследие" – СМИ

Фото: 123RF/buzzfuss

Английский актер Николас Холт исполнит роль Лекса Лютора – главного антагониста в предстоящем фильме "Супермен: Наследие", его кандидатуру одобрил режиссер Джеймс Ганн. Об этом пишет Deadline со ссылкой на осведомленные источники.



После окончания забастовки сценаристов и актеров Ганн решил, что именно Холт должен стать злодеем, рассказали инсайдеры.

Премьера картины "Супермен: Наследие" запланирована на 11 июля 2025 года. Режиссер отмечал, что уже готовится к съемкам. Костюмы, дизайн локаций и многое другое для производства фильма уже готовы, рассказал Ганн.

Роль Супермена исполнит Дэвид Коренсвет, а его возлюбленную Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахан.

Продолжением картины выступит фильм по мотивам комикса The Authorities. Еще в феврале сопредседатели DC Studios в составе Warner Bros. Discovery Джеймс Ганн и Питер Сафран сообщали, что в новой киновселенной подготовят адаптацию комикса The Brave and the Bold, главными героями которой выступят Бэтмен (в исполнении нового актера) и его сын.

