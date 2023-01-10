Marvel может снять спин-офф "Доктора Стрэнджа"

Фото: кадр из фильма "Доктор Стрэндж"; режиссер – Скотт Дерриксон; производство – Marvel Studios Inc., Walt Disney Studios Motion

Киностудия Marvel может выпустить спин-офф фильма "Доктор Стрэндж". Об этом сообщает "Газета.ру".

Предположительно, многосерийный спин-офф "Доктора Стрэнджа" будут транслировать по каналу Disney+.

"Сюжет может быть основан на серии комиксов Strange Academy", – отметили в сообщении.

В серии комиксов Доктор Стрэндж, Доктор Вуду и Алая ведьма являются главными помощниками для начинающих героев-волшебников. Они обучают героев своим навыкам. В спин-оффе одним из главных героев может стать персонаж Вонг.

Ранее сообщалось, что актер Бен Аффлек ведет переговоры с киностудией Marvel об участии в новом проекте. Аффлек может исполнить роль греческого бизнесмена Дарио Аггера, который является злодеем по прозвищу Минотавр.

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