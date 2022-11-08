Глава Marvel назвал самый важный фильм для студии

Фото: кадр из фильма "Черная Пантера: Ваканда навеки"; режиссер – Райан Куглер; производство – Marvel Studios

Самым важным проектом за все существование Marvel является вторая часть "Черной Пантеры", считает глава студии Кевин Файги. Об этом он говорит в видеоролике, размещенном на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Файги отметил, что вся съемочная группа верит в значимость этой работы, и подчеркнул, что больше всех вкладывался в создание фильма режиссер Райан Куглер. Его влияние на проект также оценила актриса Анджела Бассетт. Она назвала Куглера отличным рассказчиком и человеком с большим сердцем.

По мнению самого режиссера, "Черная Пантера: Ваканда навеки" – это лента про человеческие взаимоотношения. Он ожидает, что зрители больше всего запомнят диалоги героев в фильме.

Ранее американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что съемки третьей части "Дэдпула" могут начаться весной 2023 года. Он также считает, что съемки – это самая легкая часть в процессе создания фильма.



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