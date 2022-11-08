Райан Рейнольдс рассказал, когда начнутся съемки "Дэдпула-3"

Фото: ТАСС/AP/Charles Sykes

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал, что съемки "Дэдпула-3" могут начаться весной следующего года. Об этом сообщается на YouTube-канале SiriusXM.

Он добавил, что исполнительные продюсеры, работающие над картиной, намерены приступить к съемкам до лета 2023 года. По словам Рейнольдса, это самая легкая часть в процессе создания фильма.

"Съемки быстро проходят, затем идет процесс монтажа, и это момент, где по-настоящему создается фильм", – высказался он.

Рейнольдс также выразил уверенность, что продолжение истории наемника Дэдпула будет "потрясающим". Актер рассказал, что в настоящее время он вместе со своими коллегами по фильму уже готовится к предстоящим съемкам.

Ранее стало известно, что американская киностудия Marvel Studios перенесла премьеры фильмов "Дэдпул-3", "Мстители" и "Фантастическая четверка".

Уточнялось, что картину "Дэдпул-3" зрителям планируют представить 8 ноября 2024 года вместо запланированного 6 сентября того же года. Премьера фильма "Фантастическая четверка" состоится 14 февраля 2025 года, до этого релиз создатели запланировали на 8 ноября 2024 года.

Картину "Мстители: Секретные войны" выпустят в прокат 1 мая 2026 года. Изначально фильм хотели представить 7 ноября 2025 года.



Вышел трейлер новой части "Аватара"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!