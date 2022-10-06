Актер Кристиан Бэйл не оценил съемочный процесс картины "Тор: Любовь и Гром"

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Английский актер, обладатель премии "Оскар" Кристиан Бэйл, известный по фильмам "Темный рыцарь", "Недруги" и "Американский психопат", не оценил съемочный процесс картины "Тор: Любовь и Гром" от студии Marvel. Об этом сообщает издание GQ.

Актер назвал съемки фильма монотонными из-за хромокея – специального зеленого фона. По его словам, весь процесс был однообразным.

"<...> У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день (съемок. – Прим. ред.) от другого? Нет, определенно нет", – прокомментировал Бэйл.

Актер добавил, что у него возникли сложности с тем, чтобы различать одну студию от другой. Он заявил, что ему постоянно требовалась помощь, ведь артист не всегда мог найти нужную студию.

Фильм "Тор: Любовь и Гром" представили публике 23 июня текущего года. Помимо Бэйла, в картине задействовали актеров Криса Хемсворта, Натали Портман, Тессу Томпсон, Рассела Кроу и многих других.

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