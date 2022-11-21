Главный актер "Тора" Крис Хемсворт взял перерыв в карьере

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Австралийский актер Крис Хемсворт, известный за роль супергероя Тора в серии фильмов от Marvel, рассказал, что берет перерыв в деятельности.

У артиста ранее обнаружили риск развития болезни Альцгеймера. Хемсворт рассказал, что после этой информации хочет больше проводить времени в окружении семьи. Пока что он не настроен сниматься в новых фильмах.

"Это не означает, что меня пора списать со счетов или что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми", – цитирует Хемсворта издание Vanity Fair.

Ранее сообщалось, что американский актер Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за диагностированной афазии (расстройство речи. – Прим. ред.).

По словам жены артиста, заболевание стало тяжелым временем для их семьи. Также она подчеркнула, что Уиллис ценит поддержку, которую ему оказывают поклонники.

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