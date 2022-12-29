15:11Культура
Экс-Бэтмен Бен Аффлек может сыграть злодея в новом фильме Marvel
Фото: ТАСС/EPA/ETTORE FERRARI
Актер Бен Аффлек ведет переговоры с киностудией Marvel об участии в новом проекте. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инсайдера MyTimeToShineHello, который опубликовал соответствующий пост в Twitter.
Бывший Бэтмен может исполнить роль греческого бизнесмена Дарио Аггера, который является злодеем по прозвищу Минотавр. По сюжету комиксов этот герой имеет компанию, которая занимается электроэнергией. Также он нередко сталкивается с Тором на поле битвы.
О результатах переговоров пока неизвестно.
Ранее глава студии Кевин Файги рассказал, что самым важным проектом за все существование Marvel является вторая часть "Черной Пантеры". Файги отметил, что вся съемочная группа верит в значимость этой работы, и подчеркнул, что больше всех вкладывался в создание фильма режиссер Райан Куглер. Его влияние на проект также оценила актриса Анджела Бассетт.
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