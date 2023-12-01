Тим Бертон объявил о завершении съемок второй части "Битлджуса"

Фото: кадр из фильма "Битлджус-2"; режиссер – Тим Бертон; производство – Plan B Entertainment, Tim Burton Productions, Tommy Harper Productions, Warner Bros.

Американский режиссер Тим Бертон заявил о завершении съемок второй части фильма "Битлджус". Пост об этом появился в его соцсетях, сообщает RT.

В соцсетях кинодеятель поблагодарил команду за совместную работу.

Фильм выйдет в мировой прокат 5 сентября 2024 года. Роли в нем исполнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Кэтрин О’Хара, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо и другие актеры.

Ранее стало известно, что режиссер Дестин Дэниел Креттон решил покинуть проект "Мстители. Династия Канга". Причиной для этого стало его желание работать над другими проектами. Режиссер вышел из проекта на дружеской ноте.



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