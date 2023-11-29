Джеймс Кэмерон рассказал о графике выхода новых фильмов "Аватар"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Режиссер Джеймс Кэмерон, выступая на отраслевой конференции в Новой Зеландии, рассказал, когда выйдут новые части франшизы "Аватар". Об этом сообщает портал World of Reel.

По словам режиссера, третья часть появится на экранах в промежутке между декабрем 2024 года и декабрем 2025 года.

"Аватар-4" выйдет в кинотеатрах в декабре 2029 года, а "Аватар-5" – в декабре 2031 года, уточнил Кэмерон.

К моменту выхода пятого части режиссеру исполнится 76 лет. Он намекнул, что планирует снимать фильмы "Аватар" до конца своей жизни.

Кэмерон также раскрыл детали "Аватара-3". Сообщается, что рассказчиком будет не персонаж Джейк Салли, а его сын Лоак. Кроме того, режиссер подтвердил, что в историю будут добавлены новые племена, в том числе огненные На'ви.

Ранее стало известно, что Кэмерон уже попробовал снять несколько сцен для третьей и четвертой частей "Аватара". Съемки сцен проходили во время работы над картиной "Аватар: Путь воды".

По словам кинорежиссера, подобное решение он принял для того, чтобы запечатлеть молодых актеров в их сегодняшнем возрасте.